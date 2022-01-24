طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق الكروي الأول في الهلال وذلك تعويضًا لغياب كريم الأحمدي بسبب الإصابة.

الأحمدي يتعرض لإصابة قوية

وكان الأحمدي تعرض للإصابة في مشط القدم في مباراة الفيصلي يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ18 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة 60 يومًا.

وطالب جمهور العميد، إدارة الحائلي بالتعاقد مع كويلار لتعويض غياب الأحمدي، بالإضافة إلى أنهم ذكروا أن كويلار لن يكون له مكان بـ الهلال، بعد ضم الأزرق للاعب عبدالإله المالكي حيث يلعب الأخير في نفس مكان كويلار.

وانضم كويلار إلى الهلال في عام 2019 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

بديل الأحمدي لاتيني أو عربي

وكان الإعلامي محمد البكيري المقرب من العميد أكد على أن بديل كريم الأحمدي سيكون عربيًا أو لاتينيًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد كان فكّر في ضم المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.