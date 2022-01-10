انتهت، منذ قليل، مباراة الرأس الأخضر ضد إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز المنتخب المقلب بـ”القروش الزرقاء” بهدف سجله جوليو تفاريس.

جوليو تفاريس يتألق ويمنح الرأس الأخضر الفوز:

وبدأت مباراة الرأس الأخضر ضد إثيوبيا بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، وتعرض اللاعب الإثيوبي ياريد بيلاي للطرد عند الدقيقة 12، ليكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل منتخب الرأس الأخضر النقص العددي وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح مهاجم الفيصلي، جوليو تفاريس في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة عند الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب الرأس الأخضر لفوز هام في بداية مشواره بمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية:

وفي منافسات المجموعة الأولى، نجح منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2022 كالتالي، منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الرأس الأخضر، ثم إثيوبيا وبوركينا فاسو بدون رصيد.