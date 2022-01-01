شهدت مدينة حائل، اليوم السبت، حفل الافتتاح الرسمي لـ رالي داكار 2022 في السعودية، وذلك قبل انطلاق السباق الرسمي غدًا بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

رالي داكار مستمر في السعودية 14 يومًا:

وسوف يستمر السباق لمدة أسبوعين، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة بمختلف محافظات ومدن ومناطق المملكة.

وحضر حفل الافتتاح الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبدر القاضي نائب وزير الرياضة وعبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

تفاصيل عن السباق:

وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي غدًا الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119 كيلو مترًا، كما استقطبت النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية أكثر من 650 مشاركًا من 70 دولة مختلفة حول العالم، كما يضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق و 148 مركبة أخرى في فئة “داكار كلاسيك”.