حسم مدير الاحتراف في نادي الاتحاد، محمد العماري حقيقة وجود مفاوضات مع نجم فريق الزمالك المصري، طارق حامد.

الاتحاد لا يفاوض طارق حامد

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع طارق حامد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إصابة نجمه المغربي كريم الأحمدي، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق محمد العماري على هذه الأنباء خلال تصريحاته لموقع “في الجول”، قائلًا: “لا نتفاوض مع طارق حامد.. الأخبار التي تتحدث عن تلك المفاوضات مجرد شائعات واللاعب خارج اهتمامات النادي، ولا يوجد أي مفاوضات معه”.

وينتهي عقد طارق حامد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية دون الحصول على موافقة ناديه.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره الفيصلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ19، بعد فترة التوقف الدولي.