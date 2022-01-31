أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عن سعادته بقرار بيع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

خالد البلطان يؤكد سعادته ببيع إيغالو:

وقال خالد البلطان: “ظهرت بالمساحة اليوم من أجل مواجهة الانتقادات.. أنا رئيس النادي كيف أميل لنادي آخر؟ مصالح نادي الشباب تحكمني وهي أولوية”.

وتابع خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “سعيد بقرار بيع إيغالو لنادي الهلال، وقراري صحيح والأيام بيننا.. طوال تاريخنا نبرم صفقات مع الهلال”.

وتعرض البلطان لانتقادات من الجماهير خلال الأيام الماضية، بعد موافقته على بيع هداف الفريق، إيغالو إلى الهلال، وأكدوا أن استمراره في صفوف الشباب هام للغاية، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه.

أنباء عن استقالة البلطان:

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد بتقديم البلطان باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب، حيث يتولى يشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وكان الإعلامي خالد الشنيف قد أكد أن البلطان يُفكر في الاستقالة بشكل جدي، وذلك في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشباب، نافيًا تعرضه للضغط من أي مسؤول لاتخاذ هذا القرار.