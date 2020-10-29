حكيم زياش يخطف الأنظار مع Chelsea

المواطن - مروة نبيل

تألق النجم المغربي الدولي حكيم زياش مع فريقه Chelsea في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون واحدًا من أبرز لاعبيه.

Chelsea يفوز برباعية

ولعب Chelsea ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كراسنودار بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق اللندني من الفوز برباعية دون رد

وسجل رباعية البلوز؛ كالوم هودسون أودوي، تيمو فيرنر “ركلة جزاء”، حكيم زياش وكريستيان لوليسيتش في الدقائق 37، 76، 80 و90، ليتصدر المجموعة الخامسة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة إشبيلية ضد رين.

حكيم زياش يخطف الأنظار

وكان زياش قد انتقل إلى Chelsea خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات الإضافية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر حكيم زياش بشكل مميز ضد كراسنودار، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثالث عند الدقيقة 80، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيرنر، ليحتفظ اللاعب المغربي بالكرة وسط المدافعين ويضعها في الشباك.

ويُعتبر هذ الهدف هو الأول للمغربي الدولي بقميص Chelsea في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه اعتاد على التألق خلال منافسات البطولة القارية طوال الموسمين الماضيين، وساهم في تسجيل 13 هدفًا.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن حكيم زياش ساهم في تسجيل 13 هدفًا خلال آخر 15 مباراة شارك فيها كأساسي خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

شارك الخبر