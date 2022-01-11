كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، حقيقة عدم الاستعانة بالمدافع أحمد شراحيلي في المباريات المتبقية هذا الموسم بعد توقيعه لنادي الاتحاد، مطالبًا في الوقت ذاته اتحاد الكرة بتشديد العقوبات في مثل هذه الحالات.

البلطان يؤكد أن علاقة الشباب والاتحاد تاريخية:

وتحدث خالد البلطان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “علاقتنا مع نادي الاتحاد علاقة تاريخية وخاصة، وكان لدينا شبه اتفاق غير مكتوب على عدم الإضرار ببعض”.

وأضاف: “لكن إدارة الاتحاد الحالية أرادت انتهاج طريق جديد ونقول لهم من دق الباب بيلقى الجواب، وعامة هناك الكثير من الشكوك حول قيام شراحيلي بالتفاوض مع الاتحاد وتوقيعه له قبل الفترة القانونية الحرة”.

وتابع: “لن نتقدم بشكوى ضد الاتحاد، إلا إذا كان لدينا أوراق واضحة، والموضوع تحت الدراسة، وبشكل عام، فإن الانتقالات يشوبها الكثير من التجاوزات، والدليل ما حدث في أزمة محمد كنو بين الهلال والنصر وقضية شراحيلي“.

واستكمل: “من السهل جدًّا إثبات التجاوزات، غير أنه يفترض أن يكون الاتحاد السعودي لكرة القدم حازما حتى لا تتكرر هذه التجاوزات، لأنه حينما يوقع لاعب لناديين يعاقب فقط اللاعب، ونصيحتي للاتحاد السعودي، فتحتوا السقف شددوا العقوبات على الأندية حتى لا تتجاوز”.

شراحيلي سيشارك مع الشباب:

وأردف: “فيما يخص موقف شراحيلي معنا حتى نهاية عقده، أقول أنني أن لن أركن اللاعب، فأنا يا أبيع يا يلعب، وسيلعب معنا بالفترة المقبلة، رغم قيامه بتغيير نيته وتلاعبه بنا، ولكن نحن نفصل بين الأمور الفنية والإدارية”.

وكان نادي الشباب قد أصدر بيانًا رسميًّا، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا أن لاعبه وقع لناد آخر، قبل أن يعلن الاتحاد التعاقد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).