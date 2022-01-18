يُعد البرازيلي أندرسون تاليسكا من أبرز اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الأخيرة.

تاليسكا يتألق:

ونجح تاليسكا في تسجيل 12 هدفًا خلال أول 17 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولا يوجد لاعب أجنبي أحرز أكثر منه مع العالمي في عدد المباريات ذاته سوى المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد نجح في تسجيل 16 هدفًا خلال أول 17 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات موسم 2019/ 2020.

ويُعتبر تاليسكا أكثر من ساهم في تسجيل أهداف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم؛ حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا، وصنع هدفًا، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين بعد نهاية الجولة الـ17.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الوصيف.