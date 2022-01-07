حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا مثيرًا على حساب نادي الحزم بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بهدف لكل فريق.

ومنح اللاعب المغربي موحا الخادفي هدف التقدم لنادي الحزم في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

ولم يتأخر سكري القصيم كثيرًا، حيث سجل هدف التعادل عبر مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وأهدر اللاعب لوفاتور هنريكي ركلة جزاء لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

وبالشوط الثاني من عمر المباراة تمكن اللاعب إياغو سانتوس من إحراز الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الـ85.

التعاون يبتعد عن منطقة الهبوط:

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الـ16 والأخير.