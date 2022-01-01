نجح الفريق الكروي الأول في الشباب، في تحقيق فوز مثير على مضيفه الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 أهداف بالشوط الأول:

وشهد الشوط الأول 4 أهداف بين الفريقين، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل الشباب هدفين خلال دقيقتين عبر كل من محمد مجرشي لاعب الراقي بالخطأ في مرماه والأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقتين الـ16 والـ18.

وظهر ماجد النفيعي رئيس الراقي وهو حزين بعد هدفي الشباب، لكن اللاعب هيثم عسيري قلص الفارق لـ الراقي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

وفي الدقيقة الـ44 سجل اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي الهدف الثاني لـ الراقي من ركلة جزاء.

الأهلي يفقد فرصة الفوز:

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة إثارة غير طبيعية، حيث تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من إضافة ثالث الأهداف للراقي في الدقيقة الـ53.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الراقي في طريقه للفوز، تمكن اللاعب هتان باهبري من إحراز الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الـ71.

ثم أضاف النيجيري أوديون إيجالو رابع الأهداف لـ الشباب في الدقيقة الـ73 وذلك بمجهود فردي مميز منه.

لم ينجح الأهلي في إحراز هدف التعادل، ليخسر المباراة برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، أما الشباب فأصبح رصيده 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر.