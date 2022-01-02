يترقب جمهور نادي الاتحاد مشاركة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في لقاء الفيحاء يوم الجمعة القادمة في الجولة الـ16 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله انضم للاتحاد كصفقة انتقال حر

وكان اللاعب المغربي انضم لصفوف الاتحاد أواخر شهر ديسمبر الماضي، كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.

الاتحاد لم ينل بعد “الكفاءة المالية”

العميد يسابق الزمن من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل الصفقة، وهي الشرط الوحيد الذي يضمن للاعب المشاركة أمام الفيحاء في دوري المحترفين وفي باقي المباريات المقبلة.

وكان أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أكد في تصريحات إعلامية بعد الفوز على الباطن أول أمس في دوري المحترفين أن العميد سيقاتل لنيل شهادة الكفاءة المالية لتسجيل صفقاته الشتوية الجديدة.

يذكر أن العميد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بعد نهاية مباريات الدور الأول من الدوري أمس السبت.