تشهد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الرياض اليوم منافسة خاصة بين هدافي الفريقين الفرنسي كريم بنزيما والإسباني نيكو ويليامز.

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر المباراة.

وكان المرينغي قد أطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من نصف النهائي في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، فيما نجح أتلتيك بيلباو في تحويل تأخره بهدف ضد أتلتيكو مدريد إلى فوز بثنائية؛ ليخطف بطاقة التأهل.

بنزيما وويليامز يسعيان لمواصلة التألق

ويُعد كريم بنزيما من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ولعب دورًا حاسمًا في تأهله إلى المباراة النهائية، حيث لعب 120 دقيقة أمام برشلونة، ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر.

على الجانب الآخر، شارك ويليامز كبديل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، حيث لعب 20 دقيقة فقط ضد أتلتيكو مدريد، إلا أنه كان مؤثرًا، بعدما قام بتسديدتين على المرمى، وأحرز هدف التأهل.