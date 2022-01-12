يشهد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الرياض اليوم منافسة خاصة بين هدافي الفريقين الفرنسي كريم بنزيما والهولندي ممفيس ديباي.

السوبر الإسباني بالرياض

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض بداية من اليوم وحتى 16 يناير الحالي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بيلباو.

ويسير ريال مدريد بشكل مميز في الدوري الإسباني لكرة القدم، ما يحفزه لمواصلة التألق في كلاسيكو الرياض اليوم، فيما يطمح فريق برشلونة لتحقيق انتفاضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بنزيما وديباي يسعيان لمواصلة التألق

ويُعد كريم بنزيما من أبرز لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة بالدوري الإسباني، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، حيث أحرز 17 هدفًا وصنع 7 آخرين، ويبلغ معدل تسجيله هدف كل 97 دقيقة لعب.

على الجانب الآخر، شارك ديباي في 16 لقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الدوري الإسباني، وساهم في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفين، ويصل معدل إحرازه للأهداف هدف كل 172 دقيقة لعب.