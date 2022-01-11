اقترب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراته المقبلة ضد الرائد.

عبدالرزاق حمدالله يشارك مع الاتحاد:

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه.

وقال نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور خلال تصريحاته لبرنامج عبر ملعب SBC: “عبدالرزاق حمدالله سيشارك مع الاتحاد في لقاء الرائد يوم الجمعة القادم”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “توقعات بصدور شهادة الكفاءة المالية لنادي الاتحاد الليلة أو غدًا ليتمكن من تسجيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله“.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العميد رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه لقاء مؤجل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.