أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع عبدالله المقرن لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عبدالله المقرن أهلاوي:

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حسم الإدارة لصفقة عبدالله المقرن بشكل رسمي لمدة 4 سنوات.

ولفت النادي الأهلي إلى أنه تقرر أن يتم تفعيل التعاقد مع عبدالله المقرن صاحب الـ25 عامًا بداية من الموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد نهاية عقده الحالي من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

الأهلي يواصل صفقاته:

ويُعد المقرن رابع الصفقات التي أعلن عنها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تم استعارة نجم نادي النصر أيمن يحيى حتى نهاية الموسم، بجانب التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم.

كما تعاقد النادي الأهلي، مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن شباب الأهلي الإماراتي، أملًا في تألقه مع الراقي بعد مسيرة مميزة مع الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).