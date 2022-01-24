قالت تقارير صحفية إنجليزية إن عرض نادي الهلال الذي تقدم به مؤخرًا لضم اللاعب الجابوني بيير أوباميانج قد يُجبر آرسنال الإنجليزي على التفريط فيه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة Daily Mail الإنجليزية أن الهلال هو النادي الأقرب لضم اللاعب، بعدما اقترح على ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء بصفة نهائية في الصيف المقبل.

الهلال سيدفع راتبًا كبيرًا لـ أوباميانج

وأضافت الصحيفة أن الزعيم مستعد لدفع راتب اللاعب الجابوني صاحب الـ31 عامًا وهو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت إلى أن آرسنال سيرحب بعرض الهلال لشراء أوباميانج على الفور.

ولا يشارك اللاعب الجابوني حاليًا في مباريات آرسنال وتم تجريده من شارة القيادة، لأسباب انضباطية وفق ما أعلنه نادي آرسنال.

لاعب آرسنال يفضل البقاء بأوروبا

وذكر موقع Athletic البريطاني أن اللاعب الجابوني لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي حاليًا، مفضلًا اللعب في ناد أوروبي آخر.

وانضم أوباميانج لصفوف آرسنال في شتاء 2018 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 64 مليون يورو وينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في صيف العام المقبل.