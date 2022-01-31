أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بالنهضة التي تشهدها العاصمة الرياض، حاليًا على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جنبًا إلى جنب بنهضة القاهرة على يد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

عمرو أديب يتمنى العيش في الرياض

وساند عمرو أديب، الفنان المصري حسن الرداد في تصريحاته حول أمنيته العيش في الرياض، والتي تم تحريفها من قبل البعض، بقوله: “صديقي حسن الرداد بيقول يحب يعيش في الرياض، إيه المشكلة؟ رياض محمد بن سلمان مدينة جميلة وعظيمة تحب تعيش فيها.”

وأضاف، عبر برنامجه الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر: “العالم العربي كله وطني، وأنا عمرو أديب أحب أعيش في رياض محمد بن سلمان زي ما أحب أعيش في قاهرة عبدالفتاح السيسي، وشاء المولى عز وجل إننا نشهد النهضتين في نفس الوقت، وإن المدن دي ترحب بالناس”.

تصريحات حسن الرداد

وكان الفنان المصري حسن الرداد، أدلى بتصريحات على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards، مع زوجته إيمي سمير غانم، حيث تم تكريم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعبر الرداد عن سعادته بحضوره الاحتفال والاستقبال الكبير له من قبل الجمهور وقال: “والله أنا عايز أعيش هنا الرياض بقت مكان استراتيجي وملتقى للنجوم في العالم كله وبيطلع منها دلوقتي أعمال فنية كبيرة جدًا وكتيرة جدًا”، إلى أن تصريحاته تم تحريفها.

ووجه الرداد رسالة إلى مروجي الشائعات، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك لمن يحرفون تصريحات النجوم، وكتب: “تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمي ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية”.

حفل JoyAwards

يذكر أن حفل JoyAwards أقيم مساء الخميس الماضي لتكريم رواد الفن والترفيه في السعودية والعالم حيث حصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية فيما فاز الفنان يعقوب الفرحان بالجائزة الأولى في فئة المسلسلات عن دوره في مسلسل رشاش وحصدت الممثلة إلهام علي الجائزة الثانية في نفس الفئة عن مسلسل اختطاف فيما حصل فايز بن جريس على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل رشاش.

كما فاز كل من ماجد المهندس ونانسي عجرم وأصالة بجوائز المسابقة في فئة الموسيقى وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة فئة السينما وهي نفس الفئة التي تم فيها تكريم الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.