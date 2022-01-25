أثار فيصل الخراع حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الاتحاد، وذلك بعد إعلان العميد حصوله على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا.

الاتحاد يُنهي جدل مستحقات فيصل الخراع:

وأصدر نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًّا، أنهى من خلاله الجدل المثار بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبه السابق فيصل الخراع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي على هذه الأزمة قائلًا: “أقسم بالله الاتحاد سدد قضية الخراع كاملة، أين فيصل الخراع من زمان؟.. صدرت لنا الكفاءة في أبريل 2021 والخراع ليس له اي مستحقات على الاتحاد”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “أين فيصل الخراع ومحاميه الفترة الماضية.. ونادي الاتحاد تحت النظام.. سنقاضي كل من أساء له في موضوع الكفاءة المالية.. لن نخرج خارج الملعب وتركيزنا كاملًا ينصب داخل الملعب فقط”.

أمور مالية للاعب خارج العقد:

وتحدث ماجد الفهمي عن هذه الأزمة قائلًا: “أعتقد أن اتحاد القدم بتغريدته بأن قضية الخراع انتهت أغلقت كثير من الأبواب.. وبيان نادي الاتحاد واثق.. لكن ممكن يكون أمور مالية خارج العقد.. فأعتقد أن مشكلة اللاعب ليس مع نادي الاتحاد”.

وأضاف محمد العنزي: “قضية الخراع غريبة والقضية بها 4 أطراف الاتحاد واللاعب ووكيله واتحاد الكرة.. اللاعب ووكيله يشككون في نزاهة وزارة الرياضة.. قد يكون للاعب مستحقات “كوبري”.. يجب أن يكون هناك قرار بذلك”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي وليد الفراج: “حاولنا التواصل مع اللاعب فيصل الخراع ووكيله للرد على القضية لكن الرد: القضية منظورة”.