أبدى نادي الهلال في الفترة الأخيرة، رغبته في ضم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

سبب اهتمام الهلال بضم لويس سواريز

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خاصة أنه سيشارك الشهر المقبل في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر حسابه في “تويتر” إن سواريز يستبعد فكرة الانضمام لـ الهلال أو لأي ناد بالشرق الأوسط، مركزًا على الانتقال لنادي أستون فيلا الإنجليزي، واللعب تحت قيادة زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، المدرب ستيفن جيرارد.

وأصبح سواريز صاحب الـ34 عامًا قريبًا من مغادرة الأتلتيكو في صيف 2022 بعد نهاية عقده مع الروخي بلانكوس.

4 أندية تراقب المهاجم الأوروجوياني

وسيتنافس الهلال مع كل من إنتر ميامي الأمريكي وكورينثيانز البرازيلي وأستون فيلا لضم سواريز.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد في عام 2020 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي.