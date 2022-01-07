أثار نجم فريق الهلال، محمد كنو أزمة كبرى خلال الساعات الماضية بين إدارة ناديه ونظيرتها في النصر.

محمد كنو مستمر في الهلال

وأعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن الانتهاء رسميًا من إجراءات تمديد عقد محمد كنو لمدة 3 سنوات حتى عام 2025 وذلك بدعم من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال.

وكان عقد محمد كنو ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد، قبل أن تحسم الإدارة الزرقاء الجديد وتؤكد تجديده.

النصر يصعد الأزمة

وبعد إعلان الهلال تجديد عقد اللاعب، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا رسميًا أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه توقيع الأزرق مع كنو.

وأوضحت الإدارة النصراوية أنه سبق وأرسلت إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وشرحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.

وكان النصر قد وقع عقدًا رسميًا مع محمد كنو بعد دخوله الفترة الحرة، وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف، ويترتب على فسخ العقد بجانب العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قدره 27 مليون ريال.