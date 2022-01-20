كشف مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك كواليس حواره مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة برينتفورد.

كواليس حوار رانجنيك مع رونالدو

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أبدى غضبه عند استبداله في مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، ما دفع مدربه الألماني رانجنيك للحديث معه وتهدئته.

وقال رالف رانجنيك: “لقد قال لي كريستيانو رونالدو، لماذا أنا؟ لماذا تخرجني من الملعب؟، وقلت له أقدر طموحك، ولكن أراعي دائما مصلحة الفريق والنادي”.

وتابع: “بالطبع أي لاعب هداف لا يريد الخروج من الملعب أملًا في تسجيل المزيد، ولكن يبقى الأهم الحفاظ على تماسك الفريق وصلابته الدفاعية، لأننا لم نكن نريد تكرار أخطاء مباراة أستون فيلا، حيث ضاع الفوز بعدما كنا متقدمين بهدفين”.

وأضاف رانجنيك: “بعدما سجلنا الهدف الثالث، قلت له، انظر يا رونالدو، أحترم طموحك ورغبتك في إحراز الأهداف بنفسك، ولكن ربما عندما تصبح مدرباً بعد عامين، ستتخذ نفس قراري تجاهك الليلة”.

مانشستر يونايتد يتجاوز برينتفورد

ولعب برينتفورد ضد مانشستر يونايتد بالأمس على ملعب “جريفين بارك”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق برينتفورد عند 23 نقطة ليتواجد في المركز الـ14.