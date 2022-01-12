أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن رحيل الفرنسي يوسف نياكاتي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

الاتحاد ينهي تعاقده مع نياكاتي

وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد شكره وتقديره ليوسف نياكاتي على احترافيته ومجهوداته خلال الفترة التي لعب فيها ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع نياكاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ظل المستوى الهجومي المميز الذي كان يقدمه مع فرسان مكة.

ولم يظهر يوسف نياكاتي بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث إنه غاب فترات كثيرة بسبب الإصابات، ولم ينجح في ترك بصمة مؤثرة خلال مشاركاته القليلة.

عبدالرزاق حمدالله البديل

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسم ونصف؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل عبدالرزاق حمدالله بدلًا من المهاجم الفرنسي، تمهيدًا لمشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).