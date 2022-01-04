أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية – شمال القاهرة -، خمسة معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بسبب وصلة رقص.

احاله 5 معلمين في الدقهليه بسبب رقصهم في رحله ترفيهيه ☺️ pic.twitter.com/Wtmzh5jAAF

— Mr.Bean (@mrbean1020) January 3, 2022

وصلة رقص على مركب نيلي

وكان مجموعة من المعلمين بينهم المعلمة المثالية بالإدارة، شاركوا في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

شكاوى بسبب الواقعة

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم عدة شكاوى من عدد من المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو لقيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات بمدرسة خالد بن الوليد على مركب نيلية.

وأشاروا إلى أن ذلك حدث خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية.

المعلمة المثالية تشارك الرقص

وأوضحت الشكوى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية، وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص ما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

إحالة الموضوع للنيابة

وقرر وكيل الوزارة بإحالة واقعة وصلة رقص المعلمين للشؤون القانونية بالإدارة، وطلب مذكرة بالواقعة وتأكد صحتها لاحقًا، ما جعله يُحيل المتسببين فيها للنيابة الإدارية.