أبقى ياسر الشهراني على حظوظ نادي الهلال في المنافسة على لقب كأس السوبر السعودي، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك نادي الفيصلي، خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس السوبر.

هدددددف!⚽️

د53' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق ياسر الشهراني

الهلال 2 × 2 الفيصلي#الهلال_الفيصلي

⁧#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي ⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/cA8bKzs7iH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2022

وتلقى الشهراني، تمريرة متقنة من المالي موسى ماريجا، ليُحرز الهدف في شباك مصطفى ملائكة، حارس الفيصلي بالدقيقة الـ54 مع بداية الشوط الثاني.

وتُشير النتيجة إلى تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بعد إلغاء الهدف الثالث لـ الفيصلي الذي سجله اللاعب جيليرمي.