يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال في طريقه لعمل غربلة في صفوف الفريق الأول بالاستغناء عن 3 لاعبين لا يشاركون بصورة أساسية مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

الـ3 لاعبين الأقرب للرحيل

الزعيم بصدد التخلص من أمير كردي والمدافع خليفة الدوسري والظهير الأيمن مدالله العليان، كونهم لا يشاركون بصفة أساسية مع الزعيم.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الزعيم في قيد الصفقة الجديدة، سعود عبدالحميد بعد الاستغناء عن هذا الثلاثي إما بالبيع أو بالإعارة.

وقيل إن نادي الطائي مهتم بضم أمير كردي، بالإضافة إلى اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مدالله العليان.

وكان المدرب جارديم تعرض لانتقادات قوية، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال فاز في مباراة واحدة من أصل 5

وكان المدرب جارديم لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا في مباراة واحدة ضد نادي الفيصلي، كما تعادل مع أبها والفيحاء، وخسر من فريقي النصر والفتح دوريًا.

وعلق الناقد الرياضي طارق النوفل على أداء جارديم مع الهلال بطل آسيا قائلًا: ” جارديم يعطيك مباراة ومباراتين لا، أخشى على الزعيم أنه في حال استمر مع هذا المدرب وبهذه الطريقة، لن يشارك في دوري أبطال آسيا عام 2023″.