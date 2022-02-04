يستعد الفريق الكروي الأول في الهلال، لخوض مواجهة قوية ضد نادي الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2021.

أرقام الهلال في مونديال الأندية 2019:

وتُعد نسخة مونديال الأندية 2021، هي النسخة الثانية التي يشارك فيها الزعيم بعد أن شارك في نسخة 2019 التي أُقيمت في قطر.

ولعب الزعيم 3 مباريات حقق الفوز في مباراة وحيدة أمام الترجي (1/ 0)، وتعادل في مثلها أمام مونتيري المكسيكي (2/ 2) وخسر لقاءً وحيدًا أيضًا من نظيره فلامنجو البرازيلي (1/ 3).

وسجل أزرق العاصمة 4 أهداف، فيما تلقت شباكه 5 أهداف، محققًا المركز الرابع بعد الهزيمة أمام مونتيري بركلات الترجيح (4/ 3).

وفي وقت سابق، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اجتماعًا بأعضاء بعثة الهلال وذلك قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية بعد غد الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” صورًا من اجتماع الفيفا مع لاعبي الأزرق وذلك لشرح قوانين ولوائح بطولة كأس العالم للأندية.

الزعيم يخوض أول تدريباته في الإمارات:

وفي سياق آخر، خاض الفريق الكروي الأول في الهلال، اليوم الجمعة، أول مران له في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.