تترقب الجماهير مباراة التعاون ضد الاتحاد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على حصد الثلاث نقاط.

الأهداف القاتلة تشعل مباراة التعاون ضد الاتحاد

ولم تهتز شباك أي فريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأهداف في الدقائق العشر الأخيرة أكثر من التعاون، حيث استقبل 11 هدفًا، ما يدل على معاناته دفاعيًا ويزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقل استقبالًا للأهداف خلال الفترة ذاتها، حيث تلقى هدفين فقط، كما أنه أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في هذا الوقت برصيد 10 أهداف.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.