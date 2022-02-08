يسعى النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجاوز عقبة بالميراس البرازيلي اليوم، والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بالإمارات.

نصف نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد بالميراس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

ويفاضل موسيماني بين الدفع بالتشكيل الأساسي الذي نجح في تجاوز عقبة مونتيري بهدف دون رد، أو الاستعانة ببعض اللاعبين الدوليين، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يحلم بالتأهل إلى النهائي

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتحقيق إنجاز تاريخي، حيث إنه سبق وتوج بالمركز الثالث مرتين.

ونجح فريقان عربيان في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وهما؛ الرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2013 التي أُقيمت في مراكش، وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في الصعود لنهائي مونديال الأندية 2018 الذي أُقيم في أبو ظبي، وواجه ريال مدريد الإسباني، وحصد الميدالية الفضية بعد خسارته بنتيجة 4/1، ويأمل الأهلي المصري أن يتأهل ويحقق مركزًا أفضل خلال مشاركته السابعة في البطولة.