أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي قادش الإسباني تركز على الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم.

تفاصيل اتفاقية النصر وقادش

ولفت نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتفاقية تضمن إقامة لقاء ودي بين العالمي وقادش الإسباني، بجانب تبادل الخبرات فيما يخص أكاديميات كرة القدم.

وتشمل اتفاقية التعاون زيارات متبادلة بين مدربي أكاديمية قادش الإسباني ومدربي العالمي بهدف تبادل الخبرات، وتبادل الخبرات بين الناديين فيما يخص الرياضات النسائية، بجانب تبادل المنافع فيما يتعلق بإقامة المعسكرات الصيفية والشتوية.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.