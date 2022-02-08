استعرض الخبير في الفلك الدكتور خالد الزعاق طرق العرب لمعرفة المواسم.
من طرق العرب لمعرفة المواسم:
مقارنة القمر لألمع نجوم السماء (الثريا)
فعن طريقها يعرفون بداية ونهاية المواسم:
1-للشتاء يوم 11 و 9
2-للربيع يوم 7 و 5
3-للصيف يوم 3 و 1
والليلة سيكون القمر بجانب الثريا وهو قران سابع
فاليوم السابع من رجب
pic.twitter.com/TGeuOyr05k
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 8, 2022
معرفة المواسم:
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: إن من طرق العرب لمعرفة المواسم، مقارنة القمر بألمع نجوم السماء (الثريا) فعن طريقها يعرفون بداية ونهاية المواسم:
1-للشتاء يوم 11 و9
2-للربيع يوم 7 و5
3-للصيف يوم 3 و1
القمر بجانب الثريا:
وتابع أن الليلة سيكون القمر بجانب الثريا وهو قران سابع لأن اليوم هو السابع من رجب.
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