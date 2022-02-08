استعرض الخبير في الفلك الدكتور خالد الزعاق طرق العرب لمعرفة المواسم.

من طرق العرب لمعرفة المواسم:

مقارنة القمر لألمع نجوم السماء (الثريا)

فعن طريقها يعرفون بداية ونهاية المواسم:

1-للشتاء يوم 11 و 9

2-للربيع يوم 7 و 5

3-للصيف يوم 3 و 1

والليلة سيكون القمر بجانب الثريا وهو قران سابع

فاليوم السابع من رجب

pic.twitter.com/TGeuOyr05k

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 8, 2022

معرفة المواسم:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: إن من طرق العرب لمعرفة المواسم، مقارنة القمر بألمع نجوم السماء (الثريا) فعن طريقها يعرفون بداية ونهاية المواسم:

1-للشتاء يوم 11 و9

2-للربيع يوم 7 و5

3-للصيف يوم 3 و1

القمر بجانب الثريا:

وتابع أن الليلة سيكون القمر بجانب الثريا وهو قران سابع لأن اليوم هو السابع من رجب.