أثنى جميع عشاق الكرة العربية والسعودية، بمن فيهم المنتمون للوسط الرياضي على الأداء المشرف لـ الزعيم أمام نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أداء مشرف من الزعيم:

البداية كانت مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “خيرها في غيرها لممثل وطننا فريق الهلال أداء مشرِّف ومستوى رائع، ما قصرتوا والقادم أجمل”.

أما المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فقال عبر حسابه في “تويتر”: “رجال وما قصرتوا وخيرها بغيرها”.

بينما أشاد نجوم الهلال السابقين بالأداء المشرف والمميز من قبل لاعبي زعيم آسيا الذي كان قريبًا من الفوز بفرصتي المالي موسى ماريجا ومحمد كنو.

نواف التمياط نجم الهلال السابق قال: “ترفعون الرأس وبكم نفتخر، أداء مشرف أمام بطل أوروبا، شكرًا لنجومنا على ما قدموا وما زال للمهمة بقية”.

الهلال كان ندًّا قويًّا أمام بطل أوروبا:

أما سامي الجابر فقال: ” فريق يرفع الرأس، فريق نفخر ونفاخر به.. وقفنا الند للند ضد أبطال أوروبا خسر بشرف وأداء مميز”.

وأضاف الجابر: “مبروك هذه الشخصية، والتمثيل المشرف للكرة السعودية والآسيوية، طموحنا لن يتوقف، وسنعود للبحث عن قمة العالم”.

بينما قال محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا: “شكرًا يا أبطال الزعيم على هذا الأداء والمستوى المشرف والقادم أفضل بإذن الله”.

أما صالح النعيمة قائد الهلال سابقًا فقال: “أرفع رأسك في العالي.. أبهرت العالم يا هلالي”.

وعلق الإعلامي المخضرم وليد الفراج على أداء الهلال فقال: “شرفونا والله، هذه الفرق التي تعكس الجانب الرياضي الحديث لرؤيتنا الوطنية، خسر الهلال صحيح لكنه كسب الاحترام والتقدير عالميًّا أمام بطل أوروبا، هذا يعكس تأثير الدعم الحكومي غير المسبوق لأنديتنا منذ عام 2018”.