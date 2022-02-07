انتهت، منذ قليل، مباراة مصر ضد السنغال التي أُقيمت على ملعب أولمبي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز أسود التيرانجا بركلات الترجيح، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مصر ضد السنغال:

وبدأت مباراة مصر ضد السنغال بشكل سريع، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أسود التيرانجا عند الدقيقة الرابعة بعد تدخل قوي على سيس من المدافع محمد عبدالمنعم، الذي حصل على البطاقة الصفراء.

وسدد ساديو ماني ركلة الجزاء قوية، إلا أن حارس المرمى محمد أبو جبل تألق وصدها بثبات، وتابعها أحد اللاعبين، ولكن الدفاع حولها إلى ركلة ركنية، وحصل أسود التيرانجا على كرة ثابتة تحولت إلى ركنية.

وأطلق إسماعيلا سار تسديدة أرضية عند الدقيقة 12، وتصدى محمد أبو جبل لها بنجاح، ونفذ محمد صلاح كرة ثابتة قابلها محمود حمدي الونش برأسية سهلة، أمسكها ميندي في يده.

وواصل أسود التيرانجا السيطرة على اللعب، إلا أن تألق محمد أبو جبل والدفاع حرمهم من هز الشباك، وجاءت أول فرصة خطيرة للفراعنة عند الدقيقة 28 بعدما تلاعب محمد صلاح بالدفاع، وسدد كرة أرضية ولكنها ضعيفة.

وكاد محمد صلاح أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعدما راوغ المدافع، وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 43، إلا أن ميندي حولها إلى ركنية، وأطلق شيخو كوياتيه تسديدة من خارج المنطقة، ولكنها خرجت، لينتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد السنغال بالتعادل السلبي.

محاولات مستمرة لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل ساديو ماني على خطأ، ونفذ إدريسا جاي الكرة الثابتة، ولكنها خرجت بعيدًا، وأضاع اللاعب فرصة هز شباك أبو جبل عند الدقيقة 56 بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية.

ونفذ أحمد سيد زيزو كرة ثابتة قابلها محمد عبدالمنعم برأسية مميزة، إلا أنها خرجت بعيدًا عند الدقيقة 69، وكاد أسود التيرانجا أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 70، ولكن حمدي فتحي وأبو الفتوح أبعدوا الكرة.

وأهدر البديل مروان حمدي فرصة التسجيل عند الدقيقة 75، ومرت رأسيته بجوار المرمى، واستمرت محاولات المنتخبين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، ليخيم التعادل السلبي على مباراة مصر ضد السنغال، ويتم لعب أشواط إضافية.

تخطف لقب كأس الأمم الإفريقية:

وبدأت الأشواط الإضافية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم، إلا أن الدفاع وحارس المرمى تألقوا بشكل لافت، وفشل اللاعبين في هز الشباك، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي حسمها أسود التيرانجا.