يسعى الشباب لمواصلة تفوقه ضد ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحقيق الفوز اليوم.

الشباب ضد ضمك

ولعب الشباب ضد ضمك 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق الضمكاوي من تحقيق أي فوز، حيث حقق الليوث الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويسعى الليوث لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر النصر وانتزاع الوصافة منه، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة نتائجه الإيجابية، وخطف الثلاث نقاط.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره ضمك عند الساعة 6:20 مساء اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.