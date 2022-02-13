أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن تعاقده مع الفرنسي يان دانيلو، المدرب والمحاضر المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

الشباب يتعاقد مع يان دانيلو

ولفت نادي الشباب في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة وقعت مع يان دانيلو لشغل منصب المدير الفني للفئات السنية، ومسؤول تطوير الكرة.

ويأتي تعاقد الشباب مع دانيلو ضمن استراتيجية النادي التي تستهدف تطوير كافة مراحل الفئات العمرية لكرة القدم، ورفع جودة مخرجاتها، وتطوير مهارات اللاعبين، وتعزيز صفوف الفئات العمرية بمواهب تخدم النادي والكرة السعودية في المستقبل.

ويُعد دانيلو من أبرز الخبراء في مجال تطوير الفئات السنية، إذ سبق له أن شغل منصب رئيس برامج الدعم الفني الدولي لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومدير فني للعديد من الفرق الأوروبية المحترفة، ومسؤول تطوير الكرة الإفريقية بتكليف من فيفا.

الليوث في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، نجح الليوث في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الهلال في الجولة الـ21.