أكد الإعلامي وليد الفراج أن مباراة الهلال والشباب المقبلة، قد تعيق إدارة الزعيم، برئاسة فهد بن نافل، عن إقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.

مطالب بإقالة جارديم:

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الإدارة الزرقاء تدرس إقالة جارديم، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت جماهير الزعيم قد طالبت الإدارة بإقالة ليوناردو جارديم من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ودشنت هاشتاق عبر “تويتر”، وسط تفاعل كبير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة الهلال والشباب قد تعيق رحيل المدرب:

وقال وليد الفراج: “حسب المعلومات المتوفرة، هناك نقاشات في نادي الهلال، الأمور غير واضحة حتى الآن، المدرب حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث عن رحيله أو بقائه، النقاشات مغلقة تمامًا”.

وتابع: “الهلال لديه مباراة مهمة جدًّا أمام الشباب يوم الخميس، إذا افترضنا اتخاذ الأزرق قرار اليوم أو غدًا البديل سيكون لديه تمرينين فقط، ويقود الفريق في المباراة، فأعتقد أن هذه واحدة من المخاطر التي تدرسها الإدارة، هذا لو فرضنا جدلًا أن مسألة رحيل أو تغيير الجهاز الفني واردة”.