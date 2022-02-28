يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هجوميًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عنابي سدير يخسر ضد الباطن

ولعب الباطن ضد الفيصلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق السماوي بهدف دون رد.

ويحتل عنابي سدير المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، من الفوز 4 مرات والتعادل 9 مرات والخسارة في مثلهم.

الفيصلي يُعاني

وفشل لاعبو عنابي سدير في التسجيل خلال 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واكتفى لاعبوه بهز الشباك مرتين في آخر 7 لقاءات.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ثالث أضعف هجوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل 21 هدفًا فقط، يليه الفيحاء برصيد 18 هدفًا، والحزم برصيد 15 هدفًا.

وكانت إدارة عنابي سدير قد أقالت المدير الفني البرتغالي دانييل راموس مؤخرًا، لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).