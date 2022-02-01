حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي الأخضر قبل مباراة السعودية ضد اليابان اليوم.

الفيصل يدعم لاعبي الأخضر

ونشر عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لدعم لاعبي الأخضر قبل مباراتهما المرتقبة اليوم.

وعلق وزير الرياضة على الصورة، قائلًا: “مباراة صقورنا أمام اليابان خطوة مهمة للتأهل إلى مونديال العالم 2022.. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا.. أنتم قدّها يا أبطال.. الله يوفقكم”.

وأعلن هيرفي رينارد عن تشكيلة الأخضر في مباراة اليوم، وجاءت كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، علي الحسن، سالم الدوسري، محمد كنو، فهد المولد وفراس البريكان.

السعودية ضد اليابان

وتُقام السعودية ضد اليابان اليوم على ملعب سايتاما 2002، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة اليوم، يملك منتخب السعودية الأول لكرة القدم 19 نقطة في رصيده، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.