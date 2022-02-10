أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأداء نادي الهلال فنيًّا في مباراة تشيلسي الإنجليزي التي أُقيمت أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال مصدر سعادة لعشاقه:

وقال الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم للأندية عبر “تويتر”: “الزعيم جعل عشاقه فخورين به بعد ما فعل”.

لوكاكو يستغل خطأ الشهراني:

يذكر أن البلجيكي روميلو لوكاكو كان سجل هدف فوز تشيلسي في شباك زعيم آسيا في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، بعد خطأ من المدافع ياسر الشهراني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي الهلال باقتراح إلى اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم للأندية من أجل تعديل نظام البطولة.

وتخوض أندية قارات إفريقيا وآسيا والأوقيانوس وأمريكا الشمالية مباريات أكثر من أندية قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تخوض فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية مباريات البطولة بداية من دور الأربعة عكس بقية أندية القارات الأخرى.

وقال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في تصريحاته لـ قناة “أبو ظبي” الرياضية: “الزعيم تقدم بطلب للجنة المنظمة من أجل تعديل نظام البطولة واحترام أبطال القارات الأربع، أرى أنه يجب على إدارة الأهلي المصري أن تخطو على خطى الهلال وتتقدم باقتراح للجنة المنظمة”.