أكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة القدم محمد بن هزام الظاهري أن هذه النسخة من بطولة مونديال الأندية -المنتظر انطلاقها غداً في أبوظبي- تشارك به أندية تحظى بمتابعة كبيرة وجماهيرية، نظير مشاركة ثلاثة أندية عربية عريقة، إلى جانب أندية عالمية، جميعها تحظى بشعبية على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب اللاعبين الذين يمثلون هذه الأندية العريقة، الذين يضمنون للمتابع المتعة والتشويق والإثارة.

استعداد الإمارات لمونديال الأندية

وعن الإعداد لمونديال الأندية في ظل ما يعيشه العالم من ظروف وخطر جائحة كورونا أكد الظاهري في تصريحٍ خاص لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللجان المحلية المنظمة للبطولة تواصل التنسيق والعمل بشكلٍ جماعي مع اللجان المعنية في اتحاد FIFA في سبيل إخراج البطولة بالشكل الذي يليق بها وبالأندية المشاركة وبالدولة المستضيفة، مؤكداً أن التنظيم لبطولة عالمية بهذا الشكل ركز على توفير أقصى الاحترازات واتخاذ الإجراءات الصحية المعتمدة عالمياً، والمعايير الضامنة لحماية المشاركين والجماهير من خطر الإصابة بهذه الجائحة، إضافة إلى العديد من الإجراءات الصحية المتعلقة بالجماهير الحاضرة، بحيث يجب أن يكون الشخص قد حصل على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وشهادة تثبت خلوه من الفيروس لا تزيد مدتها عن 48 ساعة، إلى جانب لزوم ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المدرجات وفي جميع المرافق.

وقال: “التجهيزات تسير بصورة جيدة وحسب الخطة التي وضعناها في اللجنة المحلية، ولدينا فرق عمل ولجان تعمل وفق جدول زمني، إلى جانب استمرار اجتماعات دورية بين اللجان العاملة التي تضم كوادر محلية اكتسبت الخبرة من الاستضافات السابقة، سواء على مستوى استضافة دوري أبطال آسيا وكأس آسيا 2019 وبطولات عدة”، مشيراً إلى جاهزية ملاعب المباريات وملاعب التدريبات والفنادق، مرحّباً بالجماهير التي ستحضر هذه البطولة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

التسويق للبطولة

وحول التسويق لبطولة مونديال الأندية أوضح الظاهري أن اللجان المعنية بذلك قامت بالترويج للبطولة عبر مواقع عدة، شملت المراكز التجارية ومختلف المواقع والمعالم في دولة الإمارات، لافتاً الانتباه إلى استخدامهم عدة أمور للترويج لكأس البطولة، على غرار زيارة طلاب المدراس وطلاب الجامعات وزوار الدولة في جميع المناسبات التي تحتضنها الإمارات، مثل معرض “إكسبو 2020″، كاشفاً عن اعتمادهم لإقامة فعاليات متنوعة قائمة في الوقت الحالي، وأخرى من المزمع إقامتها في مواقع داخل الملاعب تستهدف الجماهير قبل وقت المباراة ببضع ساعات، وبرامج ترفيهية سيستمتع بها الجمهور حتى بداية كل مباراة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن طموحهم لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يتطلعون لاستضافة أحداث كثيرة وكبيرة، بصورة متقنة للظهور بأفضل حُلّة تمثل الوجه المشرف لدولة الأمارات، منوهاً بالنجاح الذي تحقق لجميع المناسبات التي استضافتها بلاده، مشدداً على علو سقف طموحاتهم لتحقيق نجاحات أكبر في جميع المحافل المقامة على أرض الإمارات.

استضافة البطولات تحد كبير

وقال: تعدّ هذه البطولات تحدّيا لنا، إلا أن دعم القيادة والجمهور ووسائل الإعلام يضمن تحقيق نجاح هذا الحدث العالمي، الذي سيكون له مردود سياحي واقتصادي، من خلال وجود 3 فرق عربية جماهيرية هي الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي والأهلي المصري، الذين نتشرف بوجودهم، لا سيما مع ما يملكونه من قاعدة جماهيرية كبيرة، إضافة إلى مشاركة أندية عالمية أخرى مثل بالميراس البرازيلي وتشلسي الإنجليزي.