ينتظر الفريق الكروي الأول في النصر، هدية نادي الهلال غدًا مع انطلاق مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه العالمي فريق الباطن غدًا، بينما يلعب الهلال مع فريق الشباب بقمة الجولة.

ماذا يحتاج النصر بعد الفوز على الباطن؟

وفي حال فاز العالمي على الباطن، وحقق الهلال الفوز على الشباب، فسوف يصعد العالمي للوصافة، ويتراجع الشباب للمركز الثالث.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الجولة الـ20:

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، مع وجود 3 جولات له كمؤجلات لمشاركته حاليًّا في كأس العالم للأندية.

ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة.

الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 22 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 20 نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.