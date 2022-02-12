أُسدل الستار على مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم السبت.

نتائج مباراتي السبت:

وكان الطائي هزم الباطن بثلاثية لهدف، بينما فاز التعاون على الرائد بثلاثية دون رد.

الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، مع وجود 3 جولات له كمؤجلات لمشاركته حاليًّا في كأس العالم للأندية.

ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 26 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 25 نقطة.

الأهلي تاسعًا برصيد 24 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 22 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 20 نقطة لكل فريق.

الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.