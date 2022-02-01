انتقد الإعلامي غرم الله الزهراني، إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بعد ضياع صفقة البرازيلي تاباتا، مطالبًا إياها بالاستفادة من تجربة أنمار الحائلي مع نادي الاتحاد.

الزهراني ينتقد إدارة الأهلي:

وقال الزهراني: “لا أرى أي مبرر مقنع لإدارة الأهلي لفشل صفقة البرازيلي تاباتا، وهي من تتحمل مسؤولية ذلك، وبالرغم من عملها الجيد، إلا أنها أخفقت في نوعية الاختيارات الأجنبية، بجانب الإبقاء على هاسي”.

وتابع: “يجب أن يستفيد ماجد النفيعي من تجربة أنمار الحائلي في الاتحاد واستقطاب الداعمين حتى وإن كانوا غير معلنين، وتطويع دعمهم للارتقاء بالنادي والاختيارات النوعية على صعيد العناصر الأجنبية خصوصًا وكذلك المحلية”.

مطالبة بإصدار الإدارة لبيان بشأن صفقة تاباتا:

وأضاف: “كان من الواجب على إدارة الأهلي إصدار بيان توضيحي لملابسات عدم قيد تاباتا وأسباب فشل ذلك، لقطع الطريق أمام من يتحكمون في آراء الجماهير ويريدون حل مشاكل كيان كبير مثله وهم لم يفلحوا في حل مشاكلهم الشخصية”.

وارتبط اسم الراقي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، البرازيلي برونو تاباتا، إلا أن حدوث خلافات بين وكيل اللاعب وناديه، تسببت في عدم حسم الصفقة في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الشتوي.