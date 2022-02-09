تنطلق الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غدًا الخميس، بمواجهتين، على أن تُستكمل منافساتها يومي الجمعة والسبت.

الشباب يواجه ضمك والفيصلي ضيفًا على الفيحاء

وتبدأ مواجهات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة الشباب ضد ضمك عند الساعة 6:20 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وفي ثاني مواجهات الجولة الـ20، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الفيصلي عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 44 نقطة، يليه النصر بـ38 نقطة، ثم الشباب بـ37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفيحاء، الرائد وأبها، وحل النادي الأهلي تاسعًا بـ21 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 20 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ11 برصد 19 نقطة، بالتساوي مع الباطن والطائي، ثم الفتح والتعاون برصيد 18 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.