واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه مع نادي الشباب، ليتصدر قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

بانيغا الأكثر اللاعبين صناعة

وينفرد بانيغا بصدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص بعد نهاية منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 فرصة، يليه التونسي سعد بقير، حيث صنع 48 فرصة مع أبها.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، البيروفي كريستيان كويفا المركز الثالث في القائمة برصيد 43 فرصة، بالتساوي مع ثم نجم النادي الأهلي، المقدوني إغزيان أليوسكي.

وتمكن 3 لاعبين من صناعة 40 فرصة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب، ونجم الباطن، يوسف الجبلي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.