يُقدم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أبرز لاعبيه في جميع بطولات الموسم الحالي.

تاليسكا يتألق ضد الهلال

وظهر تاليسكا بشكل مميز مع النصر ضد الهلال، حيث نجح في هز الشباك خلال 3 ديربيات متتالية في عهد المحترفين، بعدما سجل أمام الزعيم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي انتهت بخسارة العالمي بنتيجة 2/1.

ونجح تاليسكا في التسجيل أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي حسمها النصر بهدفين دون رد، قبل أن يهز شباكه بالأمس في كأس الملك، التي انتهت بفوز الزعيم.

وعادل النجم البرازيلي أرقام 4 لاعبين نجحوا من قبل في التسجيل خلال 3 ديربيات متتالية، وهم؛ محمد السهلاوي، ناصر الشمراني، المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

التسجيل في جميع البطولات

وأصبح تاليسكا اللاعب الوحيد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي سجل في جميع البطولات، حيث نجح في هز الشباك خلال منافسات دوري أبطال آسيا، الدوري وكأس الملك.

ويُعد اللاعب البرازيلي أكثر لاعب نصراوي مساهمة في تسجيل الأهداف خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث أحرز 16 هدفًا، وصنع 4 أهداف، ويتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.