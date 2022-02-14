ألمح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني بالفريق الكروي الأول في الهلال إلى إقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ماذا فعل جارديم ؟

وحذف جارديم صفته كمدرب لـ الهلال من الملف التعريفي لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إشارة إلى رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأزرق.

سبب الإقالة من إدارة الهلال

وأتى قرار الإقالة بسبب الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة وخسارة الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان جمهور الزعيم طالب بإقالة المدرب جارديم، بسبب الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق في لقاء الأهلي المصري، إضافة إلى إصراره على تغيير التشكيلة الرئيسية للفريق أكثر من مرة في المباريات طوال الموسم الحالي.

وحقق جارديم مع الأزرق لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2021، بعد الفوز على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.