أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الإيطالي جورجينيو على امتلاك الهلال للاعبين برازيليين موهوبين، مشددًا على أهمية الحذر خلال مواجهتهما اليوم.

الهلال ضد تشيلسي

ويحتضن ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي مباراة الهلال ضد تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بعد تجاوزه لعقبة على الأهلي المصري بثنائية نظيفة بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جورجينيو يعلق على مواجهة الهلال اليوم

وتحدث جورجينيو عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين لأن لديهم لاعبين جيدين. لديهم أيضًا البرازيليان ذوا المواهب الكبيرة.. قد يسبب لنا هذان الاثنان مشكلات إذا لم نراقبهما بإحكام”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع “فيفا”: “علينا أن نفرض لعبتنا وأن نكون حذرين من الأسلحة التي بحوزتهم.. يجب أن نكون حذرين وأن نستعد جيدًا للمباراة لأنك إذا قللت من شأن خصومك، فقد يخيب أملك، في كرة القدم اليوم، لم يعد هناك مباريات سهلة”.