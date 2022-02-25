أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن منع إذاعة تصريحات مدرب فريق النصر، الأرجنتيني ميغيل روسو بعد المواجهة الأخيرة ضد الهلال.

المريسل يثير الجدل

ووجه الإعلامي عبدالعزيز المريسل، سؤالًا إلى شركة الرياضة السعودية، وقال: “بعد مباراة النصر والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، صرح مدرب النصر روسو تصريحًا مهمًا بعد المباراة”.

وتابع المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لماذا لم تذيعونه!؟، من أعطاكم الأمر في عدم نشر التصريح!؟، نحتاج أن نعرف ذلك وسبب عدم النشر !!”.

عرض تصريحات روسو كاملة

وحسم الإعلامي نايف المطيري عبر برنامج “شوت” على قنوات SSC الجدل المثار بشأن عدم إذاعة تصريحات روسو، مؤكدًا أنه تم بثها بشكل طبيعي، وأن الأنباء التي تتردد في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال: “تصريح المدرب تم بثه وعرضه في برنامج شوت، وموجود بالدليل، حيث يتواجد على موقع شاهد ببرنامج شوت الحلقة 53 موسم 2022، نؤكد في قنوات SSC أننا متمسكون بمحاسبة كل من قام ببث معلومات مغلوطة من أجل إثارة الشارع الرياضي”.

وأعاد المطيري إذاعة تصريحات روسو مجددًا، حيث قال المدرب الأرجنتيني: “الحكم فقط هو من يتحمل مسؤولية نتيجة المباراة، وأنا مصدوم بكمية الأخطاء التحكيمية التي تحدث ضد النصر“.

وتابع مدرب العالمي قائلًا: “كمية الأخطاء تلفت الانتباه ضد النصر بالمباريات الأخيرة، في مباراة مثل ربع النهائي، وتحدث أخطاء مثل ذلك، فهي ليست مقبولة، وتجعلنا لا نتحدث الفنيات وحيثيات المباراة، وكرة القدم ليست مثلما شاهدنا”.

وبعد إذاعة تصريحات روسو، علق المطيري قائلًا: “الصورة واضحة أمام الجميع، إذا أردتم التأكد اذهبوا إلى شاهد للحلقة 53 موسم 2022، وستجدون التصريحات تم إذاعتها بشكل طبيعي”.