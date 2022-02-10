أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ20

ويدير الحكم فيصل البلوي مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده عمر الجمل وأحمد العتيق، والحكم الرابع فريح الجلعود، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويساعده خلف الشمري.

ومن المقرر أن يقود الحكم محمد الهويش مباراة الفيحاء ضد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده فيصل القحطاني ومفرح آل حسن، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وحكم الفيديو عبدالله الشهري ويساعده محمد الحنفوش.

ترتيب الدوري السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 44 نقطة، يليه النصر بـ38 نقطة، ثم الشباب بـ37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفيحاء، الرائد وأبها، وحل النادي الأهلي تاسعًا بـ21 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 20 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ11 برصد 19 نقطة، بالتساوي مع الباطن والطائي، ثم الفتح والتعاون برصيد 18 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.