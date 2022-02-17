أكدت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، أن مؤخر صداقها دينار أردني واحد فقط، مشيرة إلى عدم حديثها فيما يتعلق بالمؤخر والمهر في الزواج فهي ترى أن “البنت ليست سلعة” حسب وصفها.

حفل زفاف ديانا كرزون

وقالت كرزون والتي حلت ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، على قناة “cbc”: ” اتخطبت واتجوزت خلال سنة تفشي فيروس كورونا، مفيش حفلات أو تجمعات بحسب قرارات الحكومة الأردنية، وفجأة خلال التقاط صور الزفاف دون وجود أي معازيم، اقتحمت الشرطة الحفل، واستدعوا زوجى، رغم أنه مكانش حد موجود من أهالينا”.

وأشارت إلى وجود 2000 رجل من عائلتها خلال التقدم لطلب يدها، أو 1500 رجل من عائلة معاذ، “لأن هذه عاداتنا في الأردن وهي اصطحاب العريس لعشريته ولأكبر عدد من الرجال معه لطلب يد العروس” حسب قولها.

وعن بدايتها الفنية قالت: “تخرجت في الجامعة وقدمت في برنامج سوبر ستار العرب عام 2003، وبقيت نجمة وأنا عندي 18 سنة، مضيفة: “أنا من مواليد الكويت، وعشت هناك حتى 3 سنوات ثم ذهبنا إلى عمان وعشنا هناك، وأنا شخصية هادئة لكن حياتي لم تكن هادئة”.

الطفلة الأولى لديانا

وكانت ديانا كرزون قد احتفلت مؤخراً بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، والذي أعلن عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن ولادة طفلتهما، ونشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية “هيه على الله” من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين .